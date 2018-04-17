Верстка и разработка сайта на WordPress (WooCommerce)

Надо разработать несложный сайт на WordPress.

Функционал стандартный, также и дизайн сделан специально под WooCommerce.

Дизайн-макеты предоставлю по запросу.

До 17:00 пятницы надо разработать главную страницу.

Быть в рабочее время всегда на связи.

Каждый день в вечернее время отчитываться о проделанной работы.

Правки вносим оперативно.

В целом сайт должен быть готов в течении будущей недели.

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