Верстка и разработка сайта на WordPress (WooCommerce)

HTML-версткаЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Надо разработать несложный сайт на WordPress. 

Функционал стандартный, также и дизайн сделан специально под WooCommerce. 

Дизайн-макеты предоставлю по запросу. 

До 17:00 пятницы надо разработать главную страницу. 

Быть в рабочее время всегда на связи.  

Каждый день в вечернее время отчитываться о проделанной работы. 

Правки вносим оперативно. 

В целом сайт должен быть готов в течении будущей недели.

Оставляйте скайп 

Без предоплат, оплата поэтапно, или по факту 

WordPressWooCommerce
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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