Сверстать дизайн сайта для DLE

HTML-версткаЗакрыт4 заявки193 просмотра
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Добрый день.

Имеется дизайн. PNG + PSD

Необходимо адаптировать под cms DLE

Дизайн сайта
6 лет назад
Palmer1
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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