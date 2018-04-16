Поправить верстку на проекте Html, css

HTML-версткаЗакрыт9 заявок217 просмотров
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Добрый день, нужно поправить немного верстку на проекте.

Возможно придется переписать верстку блоков, если невозможно поправить.

ТЗ прикреплено - http://dropmefiles.com/zHQqQ

1 день

HTMLCSS
6 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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