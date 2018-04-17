Сверстать главную страницу

Изображения прикреплены. Шаблон должен быть 100% адаптивным. Отлично сидеть как на компьютере, так и на телефоне. На интерфейсе нарисована игровая карта- ее делать не нужно (но если умеете, укажите это, за карту мы оплатим дополнительно).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна адаптивная верстка главной страницы без css фреймворков. Верстка простая без JS скриптов.
Приложен предпросмотр для оценки трудозатрад. Оригинал в исходном размере будет дан выбранному исполнителю.
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