Html-верстальщик

Профессиональные навыки:

- HTML5, CSS3, SASS;

- JavaScript, jQuery;

- методология БЭМ;

- фреймворк Bootstrap;

- Wordpress, OpenCart;

- PHP;

- пакет программ Adobe Photoshop, Corel Draw;

Иностранные языки:

Английский (базовый).

Личные качества: ответственность, обязательность, пунктуальность, целеустремленность, легкая обучаемость.

О себе: цель - интересная работа в стабильной, развивающейся компании с возможностью профессионального совершенствования.

Дополнительные сведения:

В настоящее время являюсь администратором сайта.