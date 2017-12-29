Morgana_Le_Fay

Виктория Morgana_Le_Fay

 
34 годаРоссия/Майкоп
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Html-верстальщик

Профессиональные навыки: 

- HTML5, CSS3, SASS;

- JavaScript, jQuery;

- методология БЭМ;

- фреймворк Bootstrap;

- Wordpress, OpenCart;

- PHP;

- пакет программ Adobe Photoshop, Corel Draw;

Иностранные языки:

Английский (базовый).

Личные качества: ответственность, обязательность, пунктуальность, целеустремленность, легкая обучаемость.

О себе: цель - интересная работа в стабильной, развивающейся компании с возможностью профессионального совершенствования.

Дополнительные сведения:

В настоящее время являюсь администратором сайта.

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLBootstrapjQuerySASSPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ikvel
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$63
10 баллов
5 лет назад
Резиновая адаптивная вёрстка
Быстро и качественно справилась с заданием, рекомендую.
Отличный заказчик, понятное тз, быстрая оплата и интересное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
felder
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сверстать главную страницу
Досрочно, быстро, профессионально. Работой доволен
Заказчик всегда на связи, своевременная проверка работы и мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Поставить дизайн на вордпресс
Виктория отлично справилась с задачей, к работе подошла творчески. Не большие замечания внесла максимально быстро и качественно.
Хороший заказчик, всегда на связи, понятно ставит задачи и вносит адекватные правки. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$1/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга