Html-верстальщик
Профессиональные навыки:
- HTML5, CSS3, SASS;
- JavaScript, jQuery;
- методология БЭМ;
- фреймворк Bootstrap;
- Wordpress, OpenCart;
- PHP;
- пакет программ Adobe Photoshop, Corel Draw;
Иностранные языки:
Английский (базовый).
Личные качества: ответственность, обязательность, пунктуальность, целеустремленность, легкая обучаемость.
О себе: цель - интересная работа в стабильной, развивающейся компании с возможностью профессионального совершенствования.
Дополнительные сведения:
В настоящее время являюсь администратором сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
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$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$63
10 баллов
5 лет назад
Быстро и качественно справилась с заданием, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное тз, быстрая оплата и интересное сотрудничество. Рекомендую.
$8
10 баллов
6 лет назад
Досрочно, быстро, профессионально. Работой доволен
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, своевременная проверка работы и мгновенная оплата. Рекомендую.
$35
10 баллов
6 лет назад
Виктория отлично справилась с задачей, к работе подошла творчески. Не большие замечания внесла максимально быстро и качественно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи, понятно ставит задачи и вносит адекватные правки. Рекомендую.
HTML-верстка
3 отзыва
$1/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга