zaycevdesign

Станислав zaycevdesign

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание любых сайтов под ключ: сайтов–визиток, интернет-магазинов

Создание промо-сайтов, сайтов–визиток, интернет-магазинов, landing page, сайт-каталог, информационный портал.

SEO - продвижение сайтов.

Предоплата - 20%,далее оплата производится поэтапно - после выполнения очередного блока.

Зайцев Станислав

E-mail раб. — [email protected]

тел. моб. — 8–977-276-13-12

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Отзывы заказчиков

Prohor-pro
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$55
10 баллов
9 лет назад
Сделать сайт по образцу, залить на хостинг
Очень грамотно, быстро и в срок. За смешные деньги.
Очень доволен работой с Алексеем. Заказчиком была поставлена четкая понятная задача, оплата проведена в соответствием с договоренностями. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
shyrbIk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Одностраничная корзина для virtuemart 2.0.0
все сделал, как надо. хороший специалист по джумла.
Александром была поставлена четкая и понятная задача, по выполнению произведена своевременная оплата.
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$120
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать СМИ-ресурс недорого
все ок супер, сделали / рассичтались (пока на 85% и то и то)
Сотрудничеством с Сергеем доволен, оплата проведена в соответствии с договоренностью. Заказчик регулярно на связи, что упрощает Выполнение работы.
Ответный отзыв
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Wordpress: создание сайта на базе шаблона + доработки
WordPress
Отличный исполнитель
Отличный заказчик, совместной работой доволен.
Ответный отзыв
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта
WordPress
Все сделано хорошо, все работает.
Хороший заказчик, всегда своевременная оплата и четко поставленные задачи.
Ответный отзыв
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Системы управления (CMS)
24 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
9 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
6 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга