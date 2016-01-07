Создание любых сайтов под ключ: сайтов–визиток, интернет-магазинов
Создание промо-сайтов, сайтов–визиток, интернет-магазинов, landing page, сайт-каталог, информационный портал.
SEO - продвижение сайтов.
Предоплата - 20%,далее оплата производится поэтапно - после выполнения очередного блока.
Зайцев Станислав
E-mail раб. — [email protected]
тел. моб. — 8–977-276-13-12
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
9 лет назад
Очень грамотно, быстро и в срок. За смешные деньги.
Ответный отзыв
Очень доволен работой с Алексеем. Заказчиком была поставлена четкая понятная задача, оплата проведена в соответствием с договоренностями. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$30
9 баллов
9 лет назад
все сделал, как надо. хороший специалист по джумла.
Ответный отзыв
Александром была поставлена четкая и понятная задача, по выполнению произведена своевременная оплата.
$120
10 баллов
9 лет назад
все ок супер, сделали / рассичтались (пока на 85% и то и то)
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Сергеем доволен, оплата проведена в соответствии с договоренностью. Заказчик регулярно на связи, что упрощает Выполнение работы.
$60
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Отличный заказчик, совместной работой доволен.
$100
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Все сделано хорошо, все работает.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда своевременная оплата и четко поставленные задачи.
Системы управления (CMS)
24 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
9 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
6 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга