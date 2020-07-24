Разработать буклет

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Завершен24 заявки472 просмотра

Необходимо разработать буклет (раздаточный материал) для центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

1 страница с двух сторон.

Пишите цену в рублях и сроки.

Требования типографии:

Размер готового изделия

297x420 мм

Размер формата до обрезки

303x426 мм

Размер зоны безопасности

291x414 мм

Разрешение

300 dpi

Цветовой профиль

Для оптимальной печати рекомендуем загружать файлы в CMYK

5 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$12
3 дня
Работа выполнена отлично, раньше срока! Однозначно рекомендую Юлию к сотрудничеству!
Спасибо за заказ. Обращайтесь.

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