Нужно прорабтать Pdf сделать в 1 едином стиле шаблон

Большое спасибо за работу Антону! Пояснение к заданию было адекватным и вполне четким, более того заказчик всегда был на связи, так что проблем с постановкой задачи не возникло. В работе заказчик был заинтересован и всегда был на связи, что очень радует. Оплата пришла во время, стоит отметить, что Антон предложил все возможные варианты оплаты заказа, что очень удобно. В целом хочется отметить, что Антон очень вежливый и приятный в общении человек, так что от работы осталось приятное впечатление, заказчика рекомендую!