Нужно прорабтать Pdf сделать в 1 едином стиле шаблон

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Завершен7 заявок539 просмотров

Нужно прорабтать Pdf сделать в 1 едином стиле шаблон в приложение пример что я имею ввиду.

Бюджет 500 рублей!

5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

E_Zhanna
Жанна 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую
Большое спасибо за работу Антону! Пояснение к заданию было адекватным и вполне четким, более того заказчик всегда был на связи, так что проблем с постановкой задачи не возникло. В работе заказчик был заинтересован и всегда был на связи, что очень радует. Оплата пришла во время, стоит отметить, что Антон предложил все возможные варианты оплаты заказа, что очень удобно. В целом хочется отметить, что Антон очень вежливый и приятный в общении человек, так что от работы осталось приятное впечатление, заказчика рекомендую!

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