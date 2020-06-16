Создать похожую работу

Нужно прорабтать Pdf сделать в 1 едином стиле шаблон в приложение пример что я имею ввиду. Бюджет 500 рублей!
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