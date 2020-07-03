Фото никаких не надо, возможно иконки. Есть текст А4 формата. Не для печати, для веба. Для B2B, тема сотрудничества. Результат: побудить к действию, чтобы увидели выгоду для себя и сами захотели с ...
Верстка буклета в PDF
Необходимо сверстать буклет с иллюстрациями и сохранить в PDF - 3-4 страницы.
Иллюстрации нарисованы, других не надо.
Также необходимо иметь возможность менять текст и потом экспортировать в PDF, как то так.
Буклет будет использоваться только в кач-ве PDF, никакой печати не будет.
Работу необходимо сделать сегодня
PS> Просьба указывайте ник в телеграме, не телефон а ник )
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