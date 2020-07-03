Верстка буклета в PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок399 просмотров

Необходимо сверстать буклет с иллюстрациями и сохранить в PDF - 3-4 страницы.

Иллюстрации нарисованы, других не надо.

Также необходимо иметь возможность менять текст и потом экспортировать в PDF, как то так.

Буклет будет использоваться только в кач-ве PDF, никакой печати не будет.

Работу необходимо сделать сегодня

PS> Просьба указывайте ник в телеграме, не телефон а ник )

5 лет назад
sbonds
Павел 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
$50
1 день
Заказывал у Елены верстку буклетов. Работа была выполненна очень качественно и в срок. На всем протяжении рабочего процесса Елена вносила правки и была всегда на связи. Остались только положительные эмоции. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя!
Отличный заказчик, понимает чего хочет. Очень приятен в общении, оплата поступила сразу, благодарна за работу рекомендую к сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Роман
 
52 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Анатолий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
32 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад