Верстка буклета в PDF

Необходимо сверстать буклет с иллюстрациями и сохранить в PDF - 3-4 страницы.

Иллюстрации нарисованы, других не надо.

Также необходимо иметь возможность менять текст и потом экспортировать в PDF, как то так.

Буклет будет использоваться только в кач-ве PDF, никакой печати не будет.

Работу необходимо сделать сегодня

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