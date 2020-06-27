Дизайн чек-листа в PDF

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Закрыт17 заявок695 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн чек-листа в формате PDF на 10 листов. От вас - цена и сроки, примеры подобных работ в портфолио. Спасибо!

5 лет назад
cinemae
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