Дизайн чек-листа в PDF

Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74 Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но ...