Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74 Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но ...
Верстка книги
Делаю детскую книжку. Идеи приходят быстро, но много времени занимает оформление в фотошопе. Нужен помощник, который качественно сможет взять на себя все, что касается верстки. Формат А3. Всего планируется 20-30 разворотов. Часть картинок буду давать из личного архива. Часть нужно будет искать где-то. Сроки не важны. Важно качество и цена
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