Верстка книги

Делаю детскую книжку. Идеи приходят быстро, но много времени занимает оформление в фотошопе. Нужен помощник, который качественно сможет взять на себя все, что касается верстки. Формат А3. Всего планируется 20-30 разворотов. Часть картинок буду давать из личного архива. Часть нужно будет искать где-то. Сроки не важны. Важно качество и цена