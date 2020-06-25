Верстка книги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка600 просмотров

Делаю детскую книжку. Идеи приходят быстро, но много времени занимает оформление в фотошопе. Нужен помощник, который качественно сможет взять на себя все, что касается верстки. Формат А3. Всего планируется 20-30 разворотов. Часть картинок буду давать из личного архива. Часть нужно будет искать где-то. Сроки не важны. Важно качество и цена

5 лет назад
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