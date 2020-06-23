Макет черно-белой этикетки 40x25 мм.

Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74

Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами и штрих-кодами. Материалы по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1BaG5k1Y30SuNBzf4lHL2qtCE4r8u5xwD?usp=sharing