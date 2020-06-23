Макет черно-белой этикетки 40x25 мм.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок304 просмотра

Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74 

Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами и штрих-кодами. Материалы по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1BaG5k1Y30SuNBzf4lHL2qtCE4r8u5xwD?usp=sharing

5 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Очень доволен. Сделано оперативно и очень профессионально. Рекомендую с удовольствием.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Ирина
 
51 год
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
60 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
12 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад