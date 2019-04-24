juicemaster

Оставляя предложение, пожалуйста, заполняйте графы «Сумма» и «Сроки». Условия оплаты см. в доп. информации (ниже).

Стабильно нуждаюсь в качественных профессиональных переводчиках с английского. Талантливых и грамотных легко загружаю работой по локализации сайтов, переводами мануалов и пр. на тему food-service equipment. Если Вы действительно владеете английским и русским на хорошем уровне, пожалуйста, оставляйте предложения к проектам по данной тематике.

Текущие тарифы на переводы:

3 USD* за стр. 1800 знаков (без верстки)

4 USD* за стр. 1800 знаков (с версткой в Word "под оригинал" )

* - заявки со ставками выше указанных не принимаются. Пожалуйста, предлагайте "меньше или равно".

Оплата:

Указывая стоимость проекта, пожалуйста,учитывайте следующее:

При оплате работ оцененных в USD я рассчитываюсь рублями (Сбербанк, Яндекс, Киви, WMR) по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Наиболее предпочтительный вариант - на карту Сбербанка.

При расчетах в USD и иной валюте валюте (WMZ, PayPal, Western и пр.) я беру за основу стоимость Вашего предложения в USD умноженную на текущий курс ЦБ РФ. К примеру, при стоимости проекта 100 USD и текущем курсе ЦБ РФ 65 руб. за доллар я оцениваю проект в 6500 руб. Я могу перевести непосредственно эту сумму на Сбер, Яндекс, Киви, WMR или, по Вашему желанию, конвертировать эти 6500 руб. в доллары (гривны, тенге и т.д.) по текущему курсу выбранной Вами платежной системы и перечислить сумму полученную по факту конвертации. При этом все расходы связанные как с конвертацией, так и с переводом будут удержаны из начальной суммы платежа и соответственным образом его уменьшат.

Пожалуйста, при необходимости оплаты в USD и иной валюте валюте, закладывайте издержки на конвертацию и перевод денег в оценку стоимости Вашей работы.

Скайпом и пр. мессенджерами по работе не пользуюсь. Для переписки, пожалуйста, используйте сервис Контакты / Сообщения или e-mail.

Оставляя предложение к проекту, пожалуйста, заполняйте графы "Сумма", "Сроки", а статус заявки меняйте на "Окончательная". С пустыми графами система не позволит выбрать Вас Исполнителем.