juicemaster

Вырезать фон на 22 фото, выровнять по горизонту и вертикали, вытянуть качество. Фон белый, обрезка по крайнему пикселю. Архив фото по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/14XYoi706uNrShc-DOWfd3FMKLebrYCV0?usp=sharing Цифры на донышках стаканов убираем, логотипы не трогаем. Пожалуйста, цену срок, примеры ...
Стабильно нуждаюсь в качественных профессиональных переводчиках с английского. Талантливых и грамотных легко загружаю работой по локализации сайтов, переводами мануалов и пр. на тему food-service equipment. Если Вы действительно владеете английским и русским на хорошем уровне, пожалуйста, оставляйте предложения к проектам по данной тематике.
Текущие тарифы на переводы:
- 3 USD* за стр. 1800 знаков (без верстки)
- 4 USD* за стр. 1800 знаков (с версткой в Word "под оригинал" )
Оплата:
Указывая стоимость проекта, пожалуйста,учитывайте следующее:
- При оплате работ оцененных в USD я рассчитываюсь рублями (Сбербанк, Яндекс, Киви, WMR) по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Наиболее предпочтительный вариант - на карту Сбербанка.
- При расчетах в USD и иной валюте валюте (WMZ, PayPal, Western и пр.) я беру за основу стоимость Вашего предложения в USD умноженную на текущий курс ЦБ РФ. К примеру, при стоимости проекта 100 USD и текущем курсе ЦБ РФ 65 руб. за доллар я оцениваю проект в 6500 руб. Я могу перевести непосредственно эту сумму на Сбер, Яндекс, Киви, WMR или, по Вашему желанию, конвертировать эти 6500 руб. в доллары (гривны, тенге и т.д.) по текущему курсу выбранной Вами платежной системы и перечислить сумму полученную по факту конвертации. При этом все расходы связанные как с конвертацией, так и с переводом будут удержаны из начальной суммы платежа и соответственным образом его уменьшат.
- Пожалуйста, при необходимости оплаты в USD и иной валюте валюте, закладывайте издержки на конвертацию и перевод денег в оценку стоимости Вашей работы.
Оставляя предложение к проекту, пожалуйста, заполняйте графы "Сумма", "Сроки", а статус заявки меняйте на "Окончательная". С пустыми графами система не позволит выбрать Вас Исполнителем.
- Обработка фотографий38 заявокЗакрыт2 года назад
[list][*]Обтравливаем, выравниваем по горизонту; стараемся по максимуму удалить надписи на пакетах с чаем, сахаром, солью, тексты на донышках стаканов и т.п. (лого на стаканах не удаляем); убираем блики, пальцы и пр. Выравниваем белый цвет ...Завершен3 года назад
- $14
Вырезать фон на 12 фото, выровнять по горизонту и вертикали, вытянуть качество. Фон белый, обрезка по крайнему пикселю. Архив фото по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1p52TlEl1LJN6C7jlBmftDbM003UDlsGy?usp=sharing ...Завершен3 года назад
Вырезать фон на 15 фото, выровнять по горизонту и вертикали,вытянуть качество. Фон белый, обрезка по крайнему пикселю. На некоторых фото крайние направляющие визуально искривлены по вертикали, нужно постараться их выровнять. Каждый ракурс снят несколькими кадрами, для обработки, ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт3 года назад
40x25 мм. фон белый, текст черный. Необходимо подобрать максимально читаемый шрифт, скомпоновать с символом ГОСТ-Р и уложиться в размеры. Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами. Результат: tif в размер + CDR или AI Материалы ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт4 года назад
Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74 Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Приклеить к 43 роликам (продолжительностью не более минуты каждый) готовую начальную графику, кадр с названием и наложить титр с адресом сайта. Выложить на Гугл диск. Более подробно во вложенном файле, ссылка на архив там же. В ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Ваша задача на базе имеющихся фото сделать картинки посуды нужного объема. Во всех сериях верхняя часть одинаковая по размеру (крышка и ручки). Чтобы уменьшить объем достаточно взять скороварку большого объема и просто сделать ее ниже, не ...Завершен5 лет назад
Проект требуется выполнить под ключ. Ниже перечень необходимых работ и расчеты сторонней организации. На мой взгляд сильно накручен и в целом очень затратен. Ищем более бюджетный способ реализации задачи. Пожалуйста, в Вашем предложении цена, сроки, ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Логотип на первой странице PDF каталога http://www.e-magefesa.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=914&Itemid=16&lang=en сохранить в Corel 11 и eps. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на портфолио, заполняйте графы цена и срок. Статус заявки "Окончательная". Оплата на карту Сбера или Яндекс.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеем 42 изделия из пластика и бамбука. Необходимо выровнять по горизонту (не все, но некоторые явно завалены), обрезать лишний фон и аккуратно вычистить лого*. Сделать следует качественно, если поверхность, скругленная или наклонная, то необходимо сохранить ...Завершен5 лет назад
- $1500
Задача максимально бюджетно запустить небольшой интернет-магазин. Подробности в файле. CMS на выбор исполнителя, но обязательно со следующим функционалом: - автоматический пересчет цен по курсу (курс вручную, по ЦБ, с корректировкой в %) - интеграция с Яндекс Маркет, 1С ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача выделить стандартно застроенный стенд 8 м2 из общей массы. После согласования макета все материалы сдаются в подготовленном для печати виде (в PDF, с припусками по 5 мм. шрифты в кривых ит.д.). Графикой оформляются: 1. Фриз ...Наружная реклама4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Документы во вложении. Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата в рублях на карту Сбера, ЯД или WMR. В Вашем предложении должны фигурировать: сведения о Вашей квалификации, цена за стр. 1800 знаков с пробелами*, ...Завершен5 лет назад
- $100
Красиво оформляем выставочный стенд площадью 2x2 метра. По периметру стенд состоит из 6 панелей 960мм*2340мм и передней фризовой панели длиной 2000мм, шириной 300 мм. На переднем плане будет стоять холодильный стол с приставной тумбой. Размеры ...Наружная реклама17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Имеем два фото. Одно маленькое, но правильное, второе с хорошим разрешением, но с какими-то размытостями по фону. Задача оперативно, но аккуратно (!) обрезать лишнее на большом фото (если сервис сохранит исходное имя файла, то на ...Завершен5 лет назад
Три логотипа в вектор сохранить в Corel 11 и eps. Все три вразных исходниках: 1 - jpg, 1 - pdf, 1 – png на прозрачном фоне (см. файлы). Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеем сканированный мануал сохраненный в PDF. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в текстовый Word и PDF. Количество знаков определим по факту окончания работы. В Вашем предложении должны фигурировать: сведения ...Завершен5 лет назад
[b]Необходимо разработать дизайн-макет этикеток для маркировки емкостей с продуктамив общепите. Текстовый макет в архивном файле, конкретные комментарии получит исполнитель. [/b]Результат в PDF и Adobe Illustrator. Пример того, что ожидаю получить тоже см. во вложении. Пожалуйста, Вашу ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт5 лет назад
Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в Word 2007 и PDF. Исходный документ в нескольких языковых версиях, но Ваша версия только на русском. ...Завершен6 лет назад