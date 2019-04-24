juicemaster

Яков juicemaster

 
54 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Оставляя предложение, пожалуйста, заполняйте графы «Сумма» и «Сроки». Условия оплаты см. в доп. информации (ниже).

Стабильно нуждаюсь в качественных профессиональных переводчиках с английского. Талантливых и грамотных легко загружаю работой по локализации сайтов, переводами мануалов и пр. на тему food-service equipment. Если Вы действительно владеете английским и русским на хорошем уровне, пожалуйста, оставляйте предложения к проектам по данной тематике.

Текущие тарифы на переводы: 

  • 3 USD* за стр. 1800 знаков (без верстки)
  • 4 USD* за стр. 1800 знаков (с версткой в Word "под оригинал" )
* - заявки со ставками выше указанных не принимаются. Пожалуйста, предлагайте "меньше или равно".  

Оплата:

Указывая стоимость проекта, пожалуйста,учитывайте следующее:

  • При оплате работ оцененных в USD я рассчитываюсь рублями (Сбербанк, Яндекс, Киви, WMR) по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Наиболее предпочтительный вариант - на карту Сбербанка.
  • При расчетах в USD и иной валюте валюте (WMZ, PayPal, Western и пр.) я беру за основу стоимость Вашего предложения в USD умноженную на текущий курс ЦБ РФ. К примеру, при стоимости проекта 100 USD и текущем курсе ЦБ РФ 65 руб. за доллар я оцениваю проект в 6500 руб. Я могу перевести непосредственно эту сумму на Сбер, Яндекс, Киви, WMR или, по Вашему желанию, конвертировать эти 6500 руб. в доллары (гривны, тенге и т.д.) по текущему курсу выбранной Вами платежной системы и перечислить сумму полученную по факту конвертации. При этом все расходы связанные как с конвертацией, так и с переводом будут удержаны из начальной суммы платежа и соответственным образом его уменьшат.
  • Пожалуйста, при необходимости оплаты в USD и иной валюте валюте, закладывайте издержки на конвертацию и перевод денег в оценку стоимости Вашей работы.
Связь:

Скайпом и пр. мессенджерами по работе не пользуюсь. Для переписки, пожалуйста, используйте сервис Контакты / Сообщения или e-mail. 

Оставляя предложение к проекту, пожалуйста, заполняйте графы "Сумма", "Сроки", а статус заявки меняйте на "Окончательная". С пустыми графами система не позволит выбрать Вас Исполнителем.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
186
безопасных платежей

  • Оперативно вырезать фон на 22 фото

    Вырезать фон на 22 фото, выровнять по горизонту и вертикали, вытянуть качество. Фон белый, обрезка по крайнему пикселю. Архив фото по ссылке  https://drive.google.com/drive/folders/14XYoi706uNrShc-DOWfd3FMKLebrYCV0?usp=sharing Цифры на донышках стаканов убираем, логотипы не трогаем. Пожалуйста, цену срок, примеры ...

    Обработка фотографий38 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработка 58 фото в формате CR2

    [list][*]Обтравливаем, выравниваем по горизонту; стараемся по максимуму удалить надписи на пакетах с чаем, сахаром, солью, тексты на донышках стаканов и т.п. (лого на стаканах не удаляем); убираем блики, пальцы и пр. Выравниваем белый цвет ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оперативно вырезать фон на 12 фото

    $14

    Вырезать фон на 12 фото, выровнять по горизонту и вертикали, вытянуть качество. Фон белый, обрезка по крайнему пикселю. Архив фото по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1p52TlEl1LJN6C7jlBmftDbM003UDlsGy?usp=sharing                          ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработка 15 фото

    Вырезать фон на 15 фото, выровнять по горизонту и вертикали,вытянуть качество. Фон белый, обрезка по крайнему пикселю. На некоторых фото крайние направляющие визуально искривлены по вертикали, нужно постараться их выровнять. Каждый ракурс снят несколькими кадрами, для обработки, ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Текстовая этикетка на товар с символом ГОСТ-Р

    40x25 мм. фон белый, текст черный. Необходимо подобрать максимально читаемый шрифт, скомпоновать с символом ГОСТ-Р и уложиться в размеры. Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами. Результат: tif в размер + CDR или AI Материалы ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Макет черно-белой этикетки 40x25 мм.

    Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74  Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Приклеить готовую графику и название к 43 маленьким роликам.

    Приклеить к 43 роликам (продолжительностью не более минуты каждый) готовую начальную графику, кадр с названием и наложить титр с адресом сайта. Выложить на Гугл диск. Более подробно во вложенном файле, ссылка на архив там же. В ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 4 картинки на базе имеющихся

    Ваша задача на базе имеющихся фото сделать картинки посуды нужного объема. Во всех сериях верхняя часть одинаковая по размеру (крышка и ручки). Чтобы уменьшить объем достаточно взять скороварку большого объема и просто сделать ее ниже, не ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос данных из 1С77 Бухгалтерия и 1С77 ТиС в восьмерку

    Проект требуется выполнить под ключ. Ниже перечень необходимых работ и расчеты сторонней организации. На мой взгляд сильно накручен и в целом очень затратен. Ищем более бюджетный способ реализации задачи. Пожалуйста, в Вашем предложении цена, сроки, ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лого в вектор

    $5

    Логотип на первой странице PDF каталога http://www.e-magefesa.com/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=914&amp;Itemid=16&amp;lang=en сохранить в Corel 11 и eps. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на портфолио, заполняйте графы цена и срок.  Статус заявки "Окончательная". Оплата на карту Сбера или Яндекс.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Убрать лишний фон и лого на 42 фото.

    Имеем 42 изделия из пластика и бамбука. Необходимо выровнять по горизонту (не все, но некоторые явно завалены), обрезать лишний фон и аккуратно вычистить лого*. Сделать следует качественно, если поверхность, скругленная или наклонная, то необходимо сохранить ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    $1500

    Задача максимально бюджетно запустить небольшой интернет-магазин. Подробности в файле.  CMS на выбор исполнителя, но обязательно со следующим функционалом:  - автоматический пересчет цен по курсу (курс вручную, по ЦБ, с корректировкой в %) - интеграция с Яндекс Маркет, 1С ...

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн-макет для оформления выставочного стенда 2x4м

    Задача выделить стандартно застроенный стенд 8 м2 из общей массы. После согласования макета все материалы сдаются в подготовленном для печати виде (в PDF, с припусками по 5 мм. шрифты в кривых ит.д.). Графикой оформляются: 1.  Фриз ...

    Наружная реклама4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод 2-х Word документов с сохранением верски

    Документы во вложении. Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата в рублях на карту Сбера, ЯД или WMR.  В Вашем предложении должны фигурировать: сведения о Вашей квалификации, цена за стр. 1800 знаков с пробелами*, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет для широкоформатной печати

    $100

    Красиво оформляем выставочный стенд площадью 2x2 метра. По периметру стенд состоит из 6 панелей 960мм*2340мм и передней фризовой панели длиной 2000мм, шириной 300 мм. На переднем плане будет стоять холодильный стол с приставной тумбой. Размеры ...

    Наружная реклама17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оперативно обрезать лишний фон

    $5

    Имеем два фото. Одно маленькое, но правильное, второе с хорошим разрешением, но с какими-то размытостями по фону. Задача оперативно, но аккуратно (!) обрезать лишнее на большом фото (если сервис сохранит исходное имя файла, то на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Три логотипа сохранить в вектор

    Три логотипа в вектор сохранить в Corel 11 и eps. Все три вразных исходниках: 1 - jpg, 1 - pdf, 1 – png на прозрачном фоне (см. файлы).  Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевести скан мануала ENG-RUS

    Имеем сканированный мануал сохраненный в PDF. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в текстовый Word и PDF. Количество знаков определим по факту окончания работы. В Вашем предложении должны фигурировать: сведения ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн этикетки 50 mm x 75 mm

    [b]Необходимо разработать дизайн-макет этикеток для маркировки емкостей с продуктамив общепите. Текстовый макет в архивном файле, конкретные комментарии получит исполнитель. [/b]Результат в PDF и Adobe Illustrator. Пример того, что ожидаю получить тоже см. во вложении.  Пожалуйста, Вашу ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод мануала ENG-RUS

    Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в Word 2007 и PDF. Исходный документ в нескольких языковых версиях, но Ваша версия только на русском. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$150
10 баллов
3 года назад
Обработка 58 фото в формате CR2
Спасибо Якову за хороший проект. Отличный заказчик, рекомендую😏
Работа выполнена с отменным качеством и в крайне сжатые сроки. Очень доволен и очень рекомендую.
Ответный отзыв
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$15
10 баллов
3 года назад
Оперативно вырезать фон на 12 фото
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
Все замечательно, спасибо, Александр!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Макет черно-белой этикетки 40x25 мм.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!
Очень доволен. Сделано оперативно и очень профессионально. Рекомендую с удовольствием.
Ответный отзыв
jat37037
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
4 года назад
Приклеить готовую графику и название к 43 маленьким роликам.
Понятное задание, быстрая оплата. От ведения проекта с Яковом только положительные эмоции. Спасибо!
Отличная, аккуратная работа. Спасибо, Евгений!
Ответный отзыв
Karanda6ik
Борис 
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$2
10 баллов
5 лет назад
4 картинки на базе имеющихся
Приятно было работать,успеха и процветания
Отличная работа. Оперативно, по стоимости более чем хорошо. С удовольствием рекомендую.
Ответный отзыв