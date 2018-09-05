Три логотипа сохранить в вектор

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Завершен1 заявка154 просмотра

Три логотипа в вектор сохранить в Corel 11 и eps. Все три вразных исходниках: 1 - jpg, 1 - pdf, 1 – png на прозрачном фоне (см. файлы).  Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на портфолио, заполняйте графы цена и срок.  Статус заявки "Окончательная". Оплата на карту Сбера или Яндекс. 

7 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$14
1 день
Быстро и четко. Все замечательно.
Надёжный заказчик, быстро отвечает и оплачивает. Было приятно и легко с ним работать.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад