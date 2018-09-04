Отрисовать лого

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Завершен17 заявок307 просмотров

Нарисовать лого. картинка текст. кирилица и латиница. по эскизу.

7 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
7 лет назад
$13
1 день
Отличное качество, оперативность и коммуникабельность. Все супер ! очень рекомендую
Приятно работать с такими людьми – четкая постановка задачи, был всегда на связи, мгновенная оплата. Буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
7 лет назад