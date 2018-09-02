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Создание логотипа для компании по доставке морепродуктов
Приветствую!
Я занимаюсь доставкой морепродуктов, сейчас создаю сайт.
Но столкнулась с потребностью в логотипе, чтобы меня узнавали,глядя на него...
В общем, нужно отрисовать логотип, сайта еще нет.
Жду Ваших предложений!
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