Создание логотипа для компании по доставке морепродуктов

Приветствую!

Я занимаюсь доставкой морепродуктов, сейчас создаю сайт.

Но столкнулась с потребностью в логотипе, чтобы меня узнавали,глядя на него...

В общем, нужно отрисовать логотип, сайта еще нет.

Жду Ваших предложений!