Создание логотипа для компании по доставке морепродуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт55 заявок332 просмотра

Приветствую!

Я занимаюсь доставкой морепродуктов, сейчас создаю сайт. 

Но столкнулась с потребностью в логотипе, чтобы меня узнавали,глядя на него...

В общем, нужно отрисовать логотип, сайта еще нет.

Жду Ваших предложений!

7 лет назад
guest_15356761446029
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров