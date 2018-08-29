Создать логотип компании по производству современных межкомнатных дверей название компании VD Wood логотип должен быть с современном стиле, будет присутствовать на обложке каталога, визитки, банеров, упаковки.
Разработать логотип и фирменный стиль для сервиса такси
Необходимо разработать логотип для сервиса поездок (такси) и шрифт для названия, а также цвета для использования на сайте и в приложении для заказа. Сервис называется "Блиц" - blitz.
Основной цвет не желтый. Должен быть логотип и рядом название
Заявки фрилансеров
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