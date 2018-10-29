Создание логотипа для оптового интернет магазина

# 1 — $ 50

Друзья нужно сделать логотип для шаблонного сайта walla.ru: (лого надо сделать walla.ru+слоган "оптовый гипермаркет")

"walla.ru - оптовый гипермаркет" ПРОСТО ВОЗЬМИТЕ ЛОГО ИЗ ПРИЛОЖЕННОГО файла и обработайте его

https://st.weblancer.net/download/3508474.pdf

Легкий

Простой

Понятный

Подсказки в загруженном файле https://st.weblancer.net/download/3508474.pdf

Логотип должен быть адаптивный под мобильный экран, планшет, персональный и тд

Будем очень избирательны )

Ждем ваших работ.