Есть простой геометрический логотип в расте. Надо перевести его в вектор. Час-два работы. Оплата по готовности - 500 р. Сделать к завтрашнему обеду.
Логотип для сайта Beauty/Fitness
Добрый день,
Мы нуждаемся влоготипе к будущему сайту iKrasiva.com, это сайт по продаже видеокурсов для
тренировки лица. Соответственно данный проект можно отнести к индустрии:
Fitness/Beauty.
В приложении вынайдете более подробную информацию о проекте, а также наброски того каким мы
хотели бы видеть логотип.
Прошу вас изучитьданный файл и сообщить если вы сможете предоставить нам на выбор 3-4 варианта
логотипа?
Хотел бы сразусообщить о том что для данного проекта нам необходим высококачественный и
уникальный логотип, а не то что можно позоымстовать в google images.
Соответственно если выталантливый дизайнер и считаете что сможете предоставить уникальный и
высококачественный логотип то прошу сообщить ваши сроки и стоимость?
Я работаю наангло/испаноязычную маркетинговую компанию, которая производит по 5-10 сайтов
каждый месяц, так что если вы талантливый дизайнер мы бы с радостью напровляли
вам по несколько работ каждый месяц.
Так же прошу васпредоставить несколько аналогичных работ в данной индустрии.
Заранее спасибо.
С уважением,
Игнат
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна иконка для мобильного приложения "КонцертГид", тематика приложения - афиша концертов. Этот же логотип позже будет использоваться для сайта (концертгид.рф, concertgid.ru) Приветствуется стиль flat и material-дизайнЗавершен7 лет назад
Имеется сайт, под его дизайн и тематику необходимо создать логотип, favicon, миниатюру для профиля на форумах Требования: логотип - отражает тематику, вписывается в дизайн сайта, размер видно будет при просмотре самого проекта ...Завершен7 лет назад
- $31
Необходимо разработать логотип для сервисного центра по ремонту телефонов - http://mobifixit.ruЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Необходимо создать логотип для баскетбольной лиги в нескольких вариациях. Примерное название ("Лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига. Лига развития 2018/19").Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды. Название команды: Звук Астаны Основана: 2018 году Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды ...Завершен7 лет назад
- $45
Добрый день, уважаемые коллеги! Требуется переделать старый логотип. Сфера - продажа и установка системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, ОПС и т.п.) + системная интеграция (АТС, серверное оборудование, оборудование офисов, складов под ключ, ...Завершен7 лет назад
Подробное ТЗ кандидатамЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Будет новый лендинг по примеру этого http://esta-costume.ru/ Новый ленд будет расположен на домене arpen.com.ua Необходимо сделать лого бренда "Arpen" Компания занимается производством и продажей новогодних костюмов, Весь наш ассортимент https://frostik.com.ua/ Требования: ...Завершен7 лет назад
Логотип вышлю по запросу.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт7 лет назад