Логотип для сайта Beauty/Fitness

Добрый день,

Мы нуждаемся влоготипе к будущему сайту iKrasiva.com, это сайт по продаже видеокурсов для

тренировки лица. Соответственно данный проект можно отнести к индустрии:

Fitness/Beauty.

В приложении вынайдете более подробную информацию о проекте, а также наброски того каким мы

хотели бы видеть логотип.

Прошу вас изучитьданный файл и сообщить если вы сможете предоставить нам на выбор 3-4 варианта

логотипа?

Хотел бы сразусообщить о том что для данного проекта нам необходим высококачественный и

уникальный логотип, а не то что можно позоымстовать в google images.

Соответственно если выталантливый дизайнер и считаете что сможете предоставить уникальный и

высококачественный логотип то прошу сообщить ваши сроки и стоимость?

Я работаю наангло/испаноязычную маркетинговую компанию, которая производит по 5-10 сайтов

каждый месяц, так что если вы талантливый дизайнер мы бы с радостью напровляли

вам по несколько работ каждый месяц.

Так же прошу васпредоставить несколько аналогичных работ в данной индустрии.

Заранее спасибо.

С уважением,

Игнат