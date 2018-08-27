Будет новый лендинг по примеру этого http://esta-costume.ru/ Новый ленд будет расположен на домене arpen.com.ua Необходимо сделать лого бренда "Arpen" Компания занимается производством и продажей новогодних костюмов, Весь наш ассортимент https://frostik.com.ua/ Требования: ...
Создание логотипа
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