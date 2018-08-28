Лого для лендинга

Будет новый лендинг по примеру этого http://esta-costume.ru/

Новый ленд будет расположен на домене arpen.com.ua

Необходимо сделать лого бренда "Arpen"

Компания занимается производством и продажей новогодних костюмов, Весь наш ассортимент https://frostik.com.ua/

Требования:

- лого должно быть легким, стильным, современным, минималистичным

- обыграть ударение, чтобы люди правильно читали. Все ставят ударение на "е", а надо на 1-ю букву "А"

- желательно не использовать иконки связанные к костюмами, карнавалом и т.д. ... это может быть какая-то абстрактная иконка, а может и не быть, на ваше усмотрение. Креатив прежде всего

- предоставить 2 варианта на рассмотрение

- должен быть файл в векторе, файл в .png (макс ширина 160px)