Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт39 заявок304 просмотра

Всем привет.

Есть оформленная в виде набросков идея по оформлению компании.

В первую очередь, нужно реализовать логотип.

Нужен человек, который реализует наброски в готовые логотипы и, возможно, что-то улучшит.

Оставляйте в заявке свои лучшие работы в IT/технологической и прочих смежных темах. Это поможет мне сэкономить своё и ваше время.

7 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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