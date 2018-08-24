Разработка логотипа и фирменного стиля

Всем привет.

Есть оформленная в виде набросков идея по оформлению компании.

В первую очередь, нужно реализовать логотип.

Нужен человек, который реализует наброски в готовые логотипы и, возможно, что-то улучшит.

Оставляйте в заявке свои лучшие работы в IT/технологической и прочих смежных темах. Это поможет мне сэкономить своё и ваше время.