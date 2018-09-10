Простое редактирование лого и фавикон

Добрый день!

Есть типовые логотипы с флажком и надписью и фавиконы. Есть исходник в .psd. (Пример прикрепил прикрепил)

Нужно сделать на этой базе ещё 5 логотипов и фавиконов с флагами Германия, Польша, Австралия, Канада и Бразилия. Вставить другой флажок, поменять цвет и надписью. Цвета и текст напишу исполнителю.

Всё скинуть отдельными готовыми файлами в png (прозрачные) 93x78 - логотипы, 16x16 - фавикон, и исхожники в psd разумеется.

По возможности максимально оперативно.

Ваша цена и сроки.

Благодарю!