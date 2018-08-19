Молодая компания занимаеться съемкой промо роликов, рекламы, репортажи и прочее. Нам нужен тематический логотип который будет хорошо смотреться на сайтах, соцсетях и на видео. Имя компании "Extra Crew". Умение анимировать логотип будет только ...
Иконки для Актуальных stories в инстаграм
Нужны иконки для Актуальных stories в инстаграм (магазин косметики)
Заявки фрилансеров
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