Логотип для интернет-магазина эзотерических товаров

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Завершен12 заявок303 просмотра

Нужен логотип для интернет-магазина эзотерических товаров:

карт таро, гадальных карт, рун, магических свечей, литературы по эзотерике и проч.

Сайт пока в разработке.

Название магазина: Пифиум

Домен: www.pifium.ru и www.pythium.ru (нужно 3 написания - 2 варианта латиницей и 1 на русском языке)

Основная ЦА: женщины, от 25 до 50.

Желаемые цвета: чернильный, фиолетовый, синий, черный. Возможны ваши варианты.

Основная идея: логотип для интернет-магазина/клуба/форума женщин, работающих с тонкими материями, с душой, вселенной, которые ощущают себя немного (или много) ведьмами, красивыми и загадочными.

Более подробно в брифе. 

7 лет назад
sus_yuliya
Юлия 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$45
4 дня
Отличная работа в оговоренные сроки! В результате - логотип мечты. Виктор отнесся крайне внимательно к "хотелкам" и воплотил абсолютно все пожелания. Рекомендую и буду обращаться еще сама.
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества с Юлией!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

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