Ребрендинг лого

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок775 просмотров
#1$70

Нужен ребрендинг логотипа "Эврика" и цветовой гаммы для интернет магазина ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.evrika.shop)

Сайт имеет новый дизайн шапки, см скриншот. Поэтому ориентир берем на новый дизайн и создаем в цветовой гамме соответственно новому дизайну!Лого должен быть строгий, лаконичный, хорошо читаемый, без символов. Четкие контуры шрифтов и обязательно подпись "умные гаджеты для жизни"

КРАСНЫЙ БАННЕР будет меняться, поэтому не надо в лого использовать красный цвет!!!

Пожелания: чтоб была изюминка в букве "Э"

рассматриваем 3 варианта

7 лет назад
bumel
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Победитель конкурса

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
Победитель конкурса по ЛОГО Спасибо, за внимательность к деталям и ко всем нашим пожеланиям. Рекомендую!!! Было предложено, больше вариантов, чем мы ожидали.
Спасибо, Татьяне за победу в конкурсе. Всем рекомендую, быстро реагирует на эскизы, правильно комментирует и направляет в нужном направлении дизайнера! Уверен, поработаем еще.

Заявки фрилансеров

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1