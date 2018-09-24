Ребрендинг лого

# 1 — $ 70

Нужен ребрендинг логотипа "Эврика" и цветовой гаммы для интернет магазина ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.evrika.shop)

Сайт имеет новый дизайн шапки, см скриншот. Поэтому ориентир берем на новый дизайн и создаем в цветовой гамме соответственно новому дизайну!Лого должен быть строгий, лаконичный, хорошо читаемый, без символов. Четкие контуры шрифтов и обязательно подпись "умные гаджеты для жизни"

КРАСНЫЙ БАННЕР будет меняться, поэтому не надо в лого использовать красный цвет!!!

Пожелания: чтоб была изюминка в букве "Э"

рассматриваем 3 варианта