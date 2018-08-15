Нужен логотип для компании которая занимается организацией мероприятий. Название Quiz One. Можно использовать разные вариации т.к. это игра слов. QuiZone/QuizOne Логотип должен быть достаточно простой, но при этом ярким и запоминающимся. Победитель ...
Логотип
Необходимо разработать креативный логотип для студии красоты
Выбранный исполнитель
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