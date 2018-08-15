Делал логотип для данного заказчика , и после очередного варианта работы наконец то мы друг друга поняли и был одобрен подходящий вариант . Но вместо оплаты за потраченое время и труд заказчик решил обсудить с коллегами 2 варианта логотипа и благополучно пропал посей день .