Логотип

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Закрыт30 заявок375 просмотров

Необходимо разработать креативный логотип для студии красоты 

7 лет назад
elena_voronova
Елена 
43 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vinger
Павел 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Делал логотип для данного заказчика , и после очередного варианта работы наконец то мы друг друга поняли и был одобрен подходящий вариант . Но вместо оплаты за потраченое время и труд заказчик решил обсудить с коллегами 2 варианта логотипа и благополучно пропал посей день .

Заявки фрилансеров

Vinger
Павел 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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