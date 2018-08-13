Доработка логотипа, Шрифт

Требуется доработать идею логотипа.ИСХОДНИК НАШЕГО ЛОГО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ВЕКТОРЕ.

ЗАДАЧИ:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЛОГО (цветной шестиугольник)

1) Подобрать шрифт. По аналогии с примером. На примере написано MY

COMPANY, нужно выбрать шрифт, чтобы читалось название OTTO FOTTO. Шрифт

без засечек, первая часть слова жирным, вторая лайт. Шрифт должен быть

современный, читаемый, хорошо масштабируемый при увеличении и

уменьшении. Стильный. Дать не менее 10 вариантов шрифтов и написания на

выбор. Нижняя часть (слово studio) должна быть другим шрифтом, не таким

вытянутым. Итого получается 2 шрифта в лого. (или 3, если считать жирный

и лайт шрифт в написании ОТТОФОТТО за 2 разных шрифта).

2) Сделать красиво композицию, выровнять по центрам, сделать гармоничную горизонтальную красную линию между словами.

3) Представить композицию в 2х вариантах - когда значок сверху, и когда

значок слева (более растянутое написание). Все выровнять как конечный

вариант. Потому что будем использовать оба вида написания.

3) Сделать оба вида написания в монохромном варианте.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ЛОГО (монохромный круг)

1) Использовать написание шрифта и пропорции как в утвержденном варианте номер 1.

2) Сделать цветной вариант из ч/б по аналогии с вариантом номер 1, а именно раскрасить лепестки в те же цвета.

В конечном итоге должно получиться вот что:

- 2 варианта написания с цветным шестиугольником

- то же, в монохроме

- 2 варианта написания с круглым значком в цвете

- то же, в монохроме.

Все исходники отдать в форматах:

esp, jpeg и png (png с прозрачным фоном)

В начале работы утверждаем шрифт!!! Это основное. После того, как вы

пришлете не менее 10 вариантов и мы утвердим написание, приступать к

остальной доработке. Все шрифты тоже отдать в виде исхоников с готовой

работой (в том числе промежуточные пробные варианты)