Всем доброго дня. Нужна помощь в реализации идеи. Нужно продумать логотип, чтобы не был похож на другие. Придать изюминку... Название " Borodatui Bro" я вижу это так .... Барбер с бородой, облокачивается ...
Доработка логотипа, Шрифт
Требуется доработать идею логотипа.ИСХОДНИК НАШЕГО ЛОГО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ВЕКТОРЕ.
ЗАДАЧИ:
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЛОГО (цветной шестиугольник)
1) Подобрать шрифт. По аналогии с примером. На примере написано MY
COMPANY, нужно выбрать шрифт, чтобы читалось название OTTO FOTTO. Шрифт
без засечек, первая часть слова жирным, вторая лайт. Шрифт должен быть
современный, читаемый, хорошо масштабируемый при увеличении и
уменьшении. Стильный. Дать не менее 10 вариантов шрифтов и написания на
выбор. Нижняя часть (слово studio) должна быть другим шрифтом, не таким
вытянутым. Итого получается 2 шрифта в лого. (или 3, если считать жирный
и лайт шрифт в написании ОТТОФОТТО за 2 разных шрифта).
2) Сделать красиво композицию, выровнять по центрам, сделать гармоничную горизонтальную красную линию между словами.
3) Представить композицию в 2х вариантах - когда значок сверху, и когда
значок слева (более растянутое написание). Все выровнять как конечный
вариант. Потому что будем использовать оба вида написания.
3) Сделать оба вида написания в монохромном варианте.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ ЛОГО (монохромный круг)
1) Использовать написание шрифта и пропорции как в утвержденном варианте номер 1.
2) Сделать цветной вариант из ч/б по аналогии с вариантом номер 1, а именно раскрасить лепестки в те же цвета.
В конечном итоге должно получиться вот что:
- 2 варианта написания с цветным шестиугольником
- то же, в монохроме
- 2 варианта написания с круглым значком в цвете
- то же, в монохроме.
Все исходники отдать в форматах:
esp, jpeg и png (png с прозрачным фоном)
В начале работы утверждаем шрифт!!! Это основное. После того, как вы
пришлете не менее 10 вариантов и мы утвердим написание, приступать к
остальной доработке. Все шрифты тоже отдать в виде исхоников с готовой
работой (в том числе промежуточные пробные варианты)
Заявки фрилансеров
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