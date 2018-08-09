Логотип для сервиса аренды спорткаров

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Закрыт34 заявки298 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать логотип для сервиса аренды спорткаров sportcar.moscow.

Придумайте оригинальный значок и надпись sportcar.moscow и Спорткары Москвы

Результат работы должен быть предоставлен в векторном формате + исходный файл проекта +  jpeg + png

7 лет назад
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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