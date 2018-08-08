Доброго времени суток! Мне разработали дизайн сайта, в соответствии с ним необходимо создать подходящий логотип. Во вложении страница будущего сайта. При необходимости вышлю pdf. Компания называется "Статус Профиль". ...
Логотип для кальянной
Здравствуйте.
Необходимо разработать логотип для кальянной в строгом мужском стиле. Предпочтительно в темных цветах, но готовы рассмотреть варианты. Все подробности и бриф вышлем исполнителю.
Пожалуйста, в ответе указывайте цену и срок выполнения, а так же количество вариантов, которые предоставляете. Ответы без вышеперечисленного не рассматриваем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать логотип для проектаЗавершен7 лет назад
- $70
Разработать логотип для Медицинского центра Название центра "Ремедикум" (Ре - революционная, мед - медицина, ик - IQ ...м) Цветовая палитра - любая Желательно медицинские цвета.Завершен7 лет назад
Нужен лого для организации, оказывающей образовательные услуги.Завершен7 лет назад
Сайт мотоцикловЛоготипы и Знаки44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ребрендінг логотипа створення новогоЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать качественный логотип в двух - трех вариантах. Тематика - сервис по продаже шаблонов WordPress. Примеры: https://modeanalytics.com/?ref=land-book.com https://www.beomni.com/?ref=land-book.com https://www.pandadoc.com/?ref=land-book.com https://envato.com/ ТЗ скину исполнителю в ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется отрисовка логотипа в кривых (исходник нужен в EPS) по png http://joxi.ru/8AnzjdGtjRqnXA. Прошу указать цену и сроки, а так же аналогичные работы в портфолио.Завершен7 лет назад
Виготовлення логотипуЛоготипы и Знакинет заявокЗакрыт7 лет назад
найменування компанії, що має бути відображено у логотипі:Legal Line. Вимоги до логотипу: має поєднувати стилістичне зображення спортбайку BMW S1000RR (у контурі, в лініях без передачі повного зображення та логотипів BMW. Зображення (контур) має ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад