Логотип для кальянной

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Закрыт35 заявок320 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать логотип для кальянной в строгом мужском стиле. Предпочтительно в темных цветах, но готовы рассмотреть варианты. Все подробности и бриф вышлем исполнителю.

Пожалуйста, в ответе указывайте цену и срок выполнения, а так же количество вариантов, которые предоставляете. Ответы без вышеперечисленного не рассматриваем.

7 лет назад
Alex2607
Москвин 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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