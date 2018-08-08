Здравствуйте.

Необходимо разработать логотип для кальянной в строгом мужском стиле. Предпочтительно в темных цветах, но готовы рассмотреть варианты. Все подробности и бриф вышлем исполнителю.

Пожалуйста, в ответе указывайте цену и срок выполнения, а так же количество вариантов, которые предоставляете. Ответы без вышеперечисленного не рассматриваем.