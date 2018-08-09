Разработать логотип проекта

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Завершен6 заявок133 просмотра

Необходимо разработать логотип для проекта 

7 лет назад
vasylruban
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$110
5 дней
Анна просто мастер в разработке логотипов! Проработала 5 самых разнообразных вариантов, и все крутые. Отнеслась очень ответственно, всегда была на связи. Однозначно могу рекомендовать.
Очень приятно было поработать с Василием уже второй раз. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Василий - очень вежливый, ответственный и приятный в общении заказчик. С таким заказчиком действительно очень приятно работать. Желаю проекту Василия максимального успеха. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
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