Разработать логотип для Медицинского центра Название центра "Ремедикум" (Ре - революционная, мед - медицина, ик - IQ ...м) Цветовая палитра - любая Желательно медицинские цвета.
Разработать логотип проекта
Необходимо разработать логотип для проекта
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