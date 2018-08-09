Разработать логотип проекта

Очень приятно было поработать с Василием уже второй раз. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Василий - очень вежливый, ответственный и приятный в общении заказчик. С таким заказчиком действительно очень приятно работать. Желаю проекту Василия максимального успеха. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и порядочного заказчика!