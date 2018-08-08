Требуется разработать логотип,фирменный стиль для кафе быстрого питания "Кетчуп",само название может быть как на русском так и латиницей.Также можете предложить свое название. Необходимо придумать концепцию дизайна интерьера,нарисовать наружную рекламу исходя из размеров и пожеланий(я ...
Разработка бюджетного логотипа
Здравствуйте. Помогите сделать логотип для сайта постельного белья,просто уже сил нет мучатся. Выбор пал примерно на такой логотип только в других цветах под сайт shopdeal.com.ua. Может быть будут какие то свои предложения ,голова уже не варит думать что лучше .
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