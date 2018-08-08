Разработка бюджетного логотипа

Здравствуйте. Помогите сделать логотип для сайта постельного белья,просто уже сил нет мучатся. Выбор пал примерно на такой логотип только в других цветах под сайт shopdeal.com.ua. Может быть будут какие то свои предложения ,голова уже не варит думать что лучше .