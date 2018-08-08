Разработка бюджетного логотипа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок200 просмотров

Здравствуйте. Помогите сделать логотип для сайта постельного белья,просто уже сил нет мучатся. Выбор пал примерно на такой логотип только в других цветах под сайт shopdeal.com.ua. Может быть будут какие то свои предложения ,голова уже не варит думать что лучше . 

7 лет назад
balu82
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Удивительный исполнитель. Как обещала, так и сделала. Качественно. По моему заданию и в срок.Приятно когда человек работает с душой и на совесть Рекомендую Татьяну, как ответственного организованного и квалифицированного фрилансера. Желаю ВАМ множества новых интересных проектов, больших творческих побед и конечно, отличных результатов!
Приятно, когда заказчик знает, чего хочет и отвечает на все вопросы для уточнения работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад

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