Нарисовать логотип в векторе

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Завершен18 заявок301 просмотр

Есть пример логотипа, нужно перерисовать в векторе

Вместо VICTORY нужно VICTORYA

внизу DETAILING STUDIO

От Вас цена и сроки

оплата только приват

7 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в максимально быстрые сроки и с отличным качеством! Довольна результатом на все 100%
Отличный заказчик! Алина максимально подробно описала задание, логотип утвердили и проект моментально оплачен. Доволен сотрудничеством)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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