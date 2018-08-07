Логотип уже придуман, простой. В одном цвете.
Подредактировать лого
Добрый день !
Разработан сайт, но цветовая схема лого не очень вяжется с фоном, лого теряется.
Я хочу добавить логотипу белой "дымки" вокруг букв и геометрии.
Чтобы визуально отделить его от фона.
Вот ссылка на лого
http://delta-m.land/local/templates/projects/img/main_central/logo.svg
скрин, как это выглядит на сайте
жду цену с срок по работе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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