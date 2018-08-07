Отрисовать набросок логотипа в Coral

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок310 просмотров

Логотип уже придуман, простой. В одном цвете.

7 лет назад
Anya_Me
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
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Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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