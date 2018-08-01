Создать похожую работу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки642 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходимо модернизировать логотип нашей компании чтобы был читабелен и  смотребелен в монохромных цветах, а также если фон темный.

Alexandra

3 рабочих дня

100$

Пример работы

7 лет назад
guest_15334098610505
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен логотип для ЖК. Срочно!

    $25

    Здравствуйте! Нужен логотип для Жилищного Комплекса. ЖК называется "АкваВілла". Прототип логотипа - https://goo.gl/Yg5wGd. Нужны фиолетовые тона. Нравится этот цвет, например - https://goo.gl/uGhaKd. Нужен и векторный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    $8

    Требуется от рисовать логотип точно так же, как и в прикрепленном наброске. Логотип будет использоваться как на визитках, так и на сайте.

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен логотип

    Нужно создать логотип изобретать нечего ненужно все уже придумано нужно только от рисовать.  Образец прилагаю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип

    $100

    Здравствуйте, нужно нарисовать логотип для компании, занимающейся маркетингом/продажей трафика. Название - UpRaven Домен - upraven.com Лого должен быть с уникальным дизайном. Минимум 2, максимум 3 цвета. Вот ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн логотипа для магазина женской одежды

    Здравствуйте!  Требуется создать логотип для магазина модной женской одежды.  Подробное описание задания с примерами находится в ТЗ.  Прошу ознакомиться с файлом, перед тем как предлагать свои услуги.  ...

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа и названия детского магазина

    Добрый день!! есть один действующий магазин , открываем второй. - продажа детской одежды, игрушек, творчество.   Магазин районного назначения -открываемся там где находятся крупные супермаркеты, детские сады, развивающие центры, школы и т д , куда  ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оживить (анимировать) логотип компании

    Исходный материал - лого компании  Нужно создать из него персонажа, который в последующем можно будет использовать в анимационных роликах и flash-анимациях  Персонаж должен обладать руками и ногами. Его лицо ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для компании Red Apple India

    $100

    Нужен логотип для индийской компании Red Apple India. Это крупный производитель товаров для курения из стекла (бонги, трубки). Им нравятся яркие и современные, но в тоже время простые решения. Название ТМ - Red ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад