Оживить (анимировать) логотип компании

Исходный материал - лого компании

Нужно создать из него персонажа, который в последующем можно будет использовать в анимационных роликах и flash-анимациях

Персонаж должен обладать руками и ногами. Его лицо должно быть способным отражать разные эмоции

Персонаж должен быть ярким, современным, интересным детям