Нужен логотип для индийской компании Red Apple India. Это крупный производитель товаров для курения из стекла (бонги, трубки). Им нравятся яркие и современные, но в тоже время простые решения. Название ТМ - Red ...
Оживить (анимировать) логотип компании
Исходный материал - лого компании
Нужно создать из него персонажа, который в последующем можно будет использовать в анимационных роликах и flash-анимациях
Персонаж должен обладать руками и ногами. Его лицо должно быть способным отражать разные эмоции
Персонаж должен быть ярким, современным, интересным детям
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