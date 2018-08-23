Здравствуйте! Требуется создать логотип для магазина модной женской одежды. Подробное описание задания с примерами находится в ТЗ. Прошу ознакомиться с файлом, перед тем как предлагать свои услуги. ...
Логотип
Здравствуйте, нужно нарисовать логотип для компании, занимающейся маркетингом/продажей трафика.
Название - UpRaven
Домен - upraven.com
Лого должен быть с уникальным дизайном. Минимум 2, максимум 3 цвета.
Вот примеры того что нравится:
https://gyazo.com/62ee6c1b9c7b74da38688535139a6b2a
https://gyazo.com/f84aed471e837563a81125b1e6f6f6bf
https://gyazo.com/011dc7a5ed6efcaf1e7cd8f01c2ab708
https://gyazo.com/9d28cb5303800e72d9afe9e93897f1f8
https://gyazo.com/8f7ca5d2fd747fd670f397d6a557d8f7
На выходе жду от вас 2 варианта (на светлом и темном фоне).
Уточняю, raven переводится с английского как - ВОРОН!
Жду ваши варианты.
С ув.,
Вячеслав
Победитель конкурса
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