Логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок1323 просмотра
#1$100

Здравствуйте, нужно нарисовать логотип для компании, занимающейся маркетингом/продажей трафика.

Название - UpRaven

Домен - upraven.com

Лого должен быть с уникальным дизайном. Минимум 2, максимум 3 цвета.

Вот примеры того что нравится:

https://gyazo.com/62ee6c1b9c7b74da38688535139a6b2a

https://gyazo.com/f84aed471e837563a81125b1e6f6f6bf

https://gyazo.com/011dc7a5ed6efcaf1e7cd8f01c2ab708

https://gyazo.com/9d28cb5303800e72d9afe9e93897f1f8

https://gyazo.com/8f7ca5d2fd747fd670f397d6a557d8f7

На выходе жду от вас 2 варианта (на светлом и темном фоне).

Уточняю, raven переводится с английского как - ВОРОН!

Жду ваши варианты.

С ув.,

Вячеслав

7 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
#1
Спасибо за крутой логотип!
Благодарю за интересный конкурс. Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки

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