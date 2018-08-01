Нужно создать логотип изобретать нечего ненужно все уже придумано нужно только от рисовать. Образец прилагаю.
Отрисовка логотипа
Требуется от рисовать логотип точно так же, как и в прикрепленном наброске.
Логотип будет использоваться как на визитках, так и на сайте.
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