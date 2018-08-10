Здравствуйте. Мне необходимо модернизировать логотип нашей компании чтобы был читабелен и смотребелен в монохромных цветах, а также если фон темный. Alexandra 3 рабочих дня 100$ ...
Логотип
Добрый день. У нас имеется логотип. (см. в прикрепленных файлах) Но нам необходимо его обновить, освежить, чтобы можно было использовать для странички фейсбука, инстаграм и сайта. Будем рады услышать ваши предложения по его обновлению.
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