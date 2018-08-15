Разработать логотип

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Завершен31 заявка264 просмотра

Тематика: компания, продажа мотоциклов.

Бриф прикладываю.

7 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Всё устраивает.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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