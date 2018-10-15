Юлия Федотова July_FedotovaJuly_Fedotova
29 летРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Была
24 дня назад
Графический дизайнер
Веб-дизайн | Полиграфия | Наружная реклама | Логотип | Фирменный стиль | Иллюстрации | И многое другое
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Визитка286 просмотров
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- Визитка239 просмотров
- Визитка140 просмотров
- Оформление соц.сетей146 просмотров
- Листовка246 просмотров
- Визитка193 просмотра
- Листовка161 просмотр
- Баннер136 просмотров
- Баннер для сайта133 просмотра
- Сайт угледобывающей компании220 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена в сроки. Качество устроило нареканий нет. Будем обращаться еще. Рекомендую
Ответный отзыв
Советую!
$40
10 баллов
5 лет назад
Хороший приятный исполнитель. Работу сделала вовремя. Качественно. Даже раньше срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, советую!)
$5
10 баллов
5 лет назад
очень приятный исполнитель! Юля Выполняет поставленные задачи с определенным упорством и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$60
10 баллов
5 лет назад
все реализовала очень быстро , закончила раньше срока четко по тз, без всяких лишних вопросов , буду воспользоватся услугами еще и еще ) вообще рекомендую !
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко ставит задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
5 лет назад
Хороший специалист. Всё было сделано по всем требованиям. Будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Рекомендую!
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$10/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга