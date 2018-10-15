July_Fedotova

Юлия Федотова July_Fedotova

 
29 летРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Была
24 дня назад
Графический дизайнер

Веб-дизайн | Полиграфия  | Наружная реклама | Логотип | Фирменный стиль | Иллюстрации  | И многое другое

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$10
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Отзывы заказчиков
WorldTravelClub
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения в презентацию и сделать второй формат для мобильных
Работа была выполнена в сроки. Качество устроило нареканий нет. Будем обращаться еще. Рекомендую
Советую!
Ответный отзыв
yufer
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Лендинг торгового оборудования
Хороший приятный исполнитель. Работу сделала вовремя. Качественно. Даже раньше срока. Рекомендую!
Хороший заказчик, советую!)
Ответный отзыв
aleksa1987
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Иконки png в svg
очень приятный исполнитель! Юля Выполняет поставленные задачи с определенным упорством и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
razo21
Размик 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Дизайнер сайта
все реализовала очень быстро , закончила раньше срока четко по тз, без всяких лишних вопросов , буду воспользоватся услугами еще и еще ) вообще рекомендую !
Отличный заказчик. Четко ставит задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
ALFENKA5
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно нарисовать баннер для наружной рекламы!
Хороший специалист. Всё было сделано по всем требованиям. Будем сотрудничать дальше!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$10/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
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