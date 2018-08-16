Мне нужен дизайн для печати 4-х банеров которые будут натянуты на окна шоурума стильной одежды. 4 макета с текстом на фоне картинки которые будут соответствовать концепции нашего магазина. Картинки могу скинуть свои, текст тоже.
Нужно нарисовать баннер для наружной рекламы!
Добрый день! Мне нужен баннер нарисованный в векторе (размером 800 мм на 1800 мм) Вертикальный.
Моя почта для связи: [email protected]
На нём должно быть написано.
============================================
SEO, SMM, контекстная и медийная реклама
Рекламное агентство
"Пиар сити"
Тел.: +7 495 228‑78-98
Сайт: www.pro-goroda.com
- Помогаем вашим клиентам вас найти
- Собственные площадки для размещения вашей рекламы
- Можем показать отличные кейсы на примере наших клиентов
============================================
А на заднем фоне полупрозрачно наши проекты:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $24
На баннере должен быть указан номер 8 (800) 555-50-84 Название фирмы "Вятский Терем" так же наш сайт. Текст на Баннере: Лучшая цена на Клееный Брус в России. Строим Отличные Дома из Клееного Бруса! ...Наружная реклама41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать фирменный стиль для сети вет.аптек, логотип и дисконтную карту, оформить фасад магазина. Помочь с подбором цветовой гаммы. Подробная информация в личке.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать фирменный стиль для сети вет.аптек, логотип и дисконтную карту, оформить фасад магазина. Помочь с подбором цветовой гаммы. Подробная информация в личке.Наружная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Потрібен дизайн наклейки на вікно, 2-3 варіанти. Розміри 800х1800 мм. Текстова інформація і логотип в прикріплених файлах.Наружная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать макет с примерами объемных световых букв и световых коробов. Нужен человек понимающий в наружной рекламе, иначе не разберетесь) - Наверху пишем Дизайн, изготовление и монтаж вывесок ...Наружная реклама7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать дизайн 3-х баннеров в одном стиле. Примерная компоновка текст и элементы уже присутствуют, от вас требуется подобрать фон, шрифты и способ разделения блоков информации, при необходимости изменить компоновку, допускается добавить свои элементы, ...Наружная реклама27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработатьдва макета в едином стиле: 1) 2,5 х 2,2 м., горизонтальный. Фонсветло-синий, текст белый. Текст: САНТЕХНИКА КАФЕЛЬ ПАНЕЛИ ПВХ,МДФ Текст нужно написать в столбец, как показано выше, максимально крупно ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Добрый день! Мы представляем компанию чулочно-носочных изделий торговой марки "Conte". В связи с открытием розничного магазина, нам необходимо оформить магазин и витрину (с улицы и с внутренней стороны торговой центра). Внутри магазина ...Наружная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Спортивный клуб (спортстудия) небольшая расположена на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Фасад остекление окна и входные двери. Нужно разработать интересный (креативный)стиль, т.е. рекламу на оклейку фасада (под оракал), логотип клуба, рекламный штендер, флаера для расклейки ...Наружная реклама1 исполнительЗакрыт7 лет назад