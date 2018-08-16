Нужно нарисовать баннер для наружной рекламы!

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен16 заявок213 просмотров

Добрый день! Мне нужен баннер нарисованный в векторе (размером 800 мм на 1800 мм) Вертикальный.

Моя почта для связи: [email protected]   

На нём должно быть написано.

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pr.city 

7 лет назад
ALFENKA5
Алёна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

July_Fedotova
Юлия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Хороший специалист. Всё было сделано по всем требованиям. Будем сотрудничать дальше!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

July_Fedotova
Юлия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

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