Нужен дизайн 4-х банеров для шоурума

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт20 заявок270 просмотров

Мне нужен дизайн для печати 4-х банеров которые будут натянуты на окна шоурума стильной одежды. 4 макета с текстом на фоне картинки которые будут соответствовать концепции нашего магазина. Картинки могу скинуть свои, текст тоже.

7 лет назад
Anatoliy_Lime
Анатолий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vinger
Павел 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$8
2 дня

Заявки фрилансеров

Vinger
Павел 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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