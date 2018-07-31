Потрібен дизайн наклейки на вікно, 2-3 варіанти. Розміри 800х1800 мм. Текстова інформація і логотип в прикріплених файлах.
Разработка наружной рекламы, логотипа сети вет.аптек, дисконтной карты
Требуется разработать фирменный стиль для сети вет.аптек, логотип и дисконтную карту, оформить фасад магазина. Помочь с подбором цветовой гаммы. Подробная информация в личке.
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