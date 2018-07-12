Добрый день! Мы представляем компанию чулочно-носочных изделий торговой марки "Conte". В связи с открытием розничного магазина, нам необходимо оформить магазин и витрину (с улицы и с внутренней стороны торговой центра). Внутри магазина ...
Макеты Пластик
Нужно разработатьдва макета в едином стиле:
1) 2,5 х 2,2 м., горизонтальный. Фонсветло-синий, текст белый. Текст: САНТЕХНИКА
КАФЕЛЬ
ПАНЕЛИ
ПВХ,МДФ
Текст нужно написать в столбец, как показано выше, максимально крупно ираспределить на весь баннер.
По периметру дать небольшой узор, возможно только по боковым сторонам.Узор должен быть адекватным тематике и не стягивать на себя внимание.
Главный акцент, это текст!!!
2) 2,5 х 1,8 м., горизонтальный. Фонсветло-синий, текст белый.
Текст тот же, что и в первом макете.
Оформление аналогичное.
В верхней части баннера нужно показать стрелку с лева на право, во всюширину баннера. Внутри стрелки написать: «следующий подвал».
Исполнитель должен иметь возможность оперативно реагировать на нашизамечания, а не только в перерывах между основной работой, по ночам и в
выходные!
Сделать нужно два три варианты, возможны доработки, первые три неоплачиваются отдельно, если доработок потребуется больше трёх, будим
доплачивать, исходя из объёма «сверх лимитных» доработок. Оплата после
утверждения заказчиком рабочих вариантов, до вёрстки в конечный формат. Макет
вы высылаете нам после получения оплаты от нас.
Первые варианты нужно предоставить в течении 24 часовпосле принятия нами решения о вашем участии в проекте. При не предоставлении
вариантов в установленный срок, мы оставляем за собой право на смену
исполнителя. Если клиент не выбирает не чего из предложенного, мы отказываемся
от услуг данного исполнителя и нанимаем другого. Оплачиваем мы только
результат, процесс мы не оплачиваем.
Заявки фрилансеров
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