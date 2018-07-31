rakrugozor

[b]Сфера деятельности компании:[/b] [b] [/b] Розничная торговля Интернет-витрина [b]Характер работ:[/b] [b] [/b] SEO-оптимизация сайтов компании, какуже реализованных так и готовящихся к релизу. [b]Цель работ:[/b] [b] [/b] Вывод сайтов в топ поисковой выдачи по брендовымзапросам; [b]Задачи:[/b] [b] [/b] Технический аудит сайтов, сбор и составление семантического ядра, написание title и description, анализ текущего ...
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Техническоезадание[/b] [b] [/b] [b]Исполнитель обязан оказать услуги по [/b]таргетированиюинформационных материалов Заказчика об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии Приморского края, о деятельности и решениях органов власти Приморского края, а также информационных материалов, направленных на укрепление гражданского единства в сети ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать макеты баннеров, фон красный, текст белый, как в файле «Образец», окантовка по периметру в два раза тоньше, шрифты подобрать такие же. Размеры и текст в файле «баннеры». Ещё нужно разработать макет штендера, размер 1,2 х 0,6м. ...Наружная реклама22 заявкиЗакрыт3 года назад
есть сайт сделанный на Adobe Muse, нужно сделать к нему панель управления, как вариант на WordPressСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать Лэндинг на Bitrix(можно на другой платформе) , по теме продажи многоразовых масок и антисептических средств, и сделать контекстную рекламу в Гугл и Яндекс.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Наше агентство ищет подрядчика по seo продвижению для сайтов разработанных нами, для наших клиентов.Поисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт4 года назад
нужно доработать макет наклейки 0,4 х 2,0 м., КВАТРО, написать кватро латинскими буквами, остальное без изменений. Наклейка пойдёт на фуру, над лобовым стеклом. Оплата после утверждения заказчиком макета, до вёрстки в конечный формат. Свёрстанный Макет вы высылаете ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать два макета: 1) Баннер 3,0 х 6,8 м., горизонтальный с входной дверью (Фурнитура). Нужно сделать макет с учётом двери, которая будит вырезаться в баннере, согласно схеме (фаил схема баннера с дверью). Для обозначения входа использовать картинку ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработатьдва макета в едином стиле: 1) 2,5 х 2,2 м., горизонтальный. Фонсветло-синий, текст белый. Текст: САНТЕХНИКА КАФЕЛЬ ПАНЕЛИ ПВХ,МДФ Текст нужно написать в столбец, как показано выше, максимально крупно ираспределить на весь баннер. По периметру дать небольшой узор, возможно только ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад