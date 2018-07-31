rakrugozor

Сергей Козлов rakrugozor

 
47 летРоссия/Астрахань
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Первичная SEO-оптимизация сайтов СТМ

    [b]Сфера деятельности компании:[/b] [b] [/b] Розничная торговля Интернет-витрина   [b]Характер работ:[/b] [b] [/b] SEO-оптимизация сайтов компании, какуже реализованных так и готовящихся к релизу.   [b]Цель работ:[/b] [b] [/b] Вывод сайтов в топ поисковой выдачи по брендовымзапросам;   [b]Задачи:[/b] [b] [/b] Технический аудит сайтов, сбор и составление семантического ядра, написание title и description, анализ текущего ...

    Форма обратной связиАудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM продвижение

    [b]Техническоезадание[/b] [b] [/b] [b]Исполнитель обязан оказать услуги по [/b]таргетированиюинформационных материалов Заказчика об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии Приморского края, о деятельности и решениях органов власти Приморского края, а также информационных материалов, направленных на укрепление гражданского единства в сети ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Панели ПВХ

    Нужно разработать макеты баннеров, фон красный, текст белый, как в файле «Образец», окантовка по периметру в два раза тоньше, шрифты подобрать такие же.  Размеры и текст в файле «баннеры». Ещё нужно разработать макет штендера, размер 1,2 х 0,6м. ...

    Наружная реклама22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Многоразовые маски

    Нужно разработать Лэндинг на Bitrix(можно на другой платформе) , по теме продажи многоразовых масок и антисептических средств, и сделать контекстную рекламу в Гугл и Яндекс.

    Битрикс
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Макет наклейки 0,4 х 2,0 м.

    нужно доработать макет  наклейки 0,4 х 2,0 м., КВАТРО, написать кватро латинскими буквами, остальное без изменений. Наклейка пойдёт на фуру, над лобовым стеклом. Оплата после утверждения заказчиком макета, до вёрстки в конечный формат. Свёрстанный Макет вы высылаете ...

    Наружная реклама20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры текстиль

    Нужно разработать два макета:  1) Баннер 3,0 х 6,8 м., горизонтальный с входной  дверью (Фурнитура).   Нужно сделать макет с учётом двери, которая будит вырезаться в баннере, согласно схеме (фаил схема баннера с дверью).  Для обозначения входа использовать картинку ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макеты Пластик

    Нужно разработатьдва макета в едином стиле: 1)    2,5 х 2,2 м., горизонтальный. Фонсветло-синий, текст белый. Текст: САНТЕХНИКА КАФЕЛЬ ПАНЕЛИ ПВХ,МДФ Текст нужно написать в столбец, как показано выше, максимально крупно ираспределить на весь баннер. По периметру дать небольшой узор, возможно только ...

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Баннеры текстиль
Заказчик четко формулирует задачу. Приятное общение, всегда на связи, всегда готов помочь, мгновенная оплата. Был рад сотрудничать. Рекомендую!
Сергей точно выполнял мои поручения по ходу работы над макетами. Всегда реагировал оперативно на мои замечания. Проявил терпение и выдержку до самого финала, т.к. правок, хоть и мелких было достаточно много.
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