Панели ПВХ

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Закрыт22 заявки564 просмотра

Нужно разработать макеты баннеров, фон красный, текст белый, как в файле «Образец», окантовка по периметру в два раза тоньше, шрифты подобрать такие же.  Размеры и текст в файле «баннеры».

Ещё нужно разработать макет штендера, размер 1,2 х 0,6м. Текст: Кафель, сантехника, панели ПВХ, МДФ, внизу стрелка, как в файле

«штендер». Фон красный, текст белый.

Исполнитель должен иметь возможность оперативно реагировать на наши замечания, а не только в перерывах между основной работой, по ночам и в

выходные!

Возможны доработки, по замечаниям заказчика, первые три не оплачиваются отдельно, если доработок потребуется

больше трёх, будим доплачивать, исходя из объёма «сверх лимитных» доработок,

наши замечания не в счёт. Оплата после утверждения заказчиком рабочих

вариантов, до вёрстки в конечный формат. Макет вы высылаете нам после получения

оплаты от нас.

Первые варианты нужно предоставить в течении 24 часов после принятия нами решения о вашем участии в проекте. При не предоставлении

вариантов в установленный срок, мы оставляем за собой право на смену исполнителя.

Если клиент не выбирает ни чего из предложенного, мы отказываемся от услуг

данного исполнителя и нанимаем другого. Оплачиваем мы только результат, процесс

мы не оплачиваем.

5 лет назад
rakrugozor
Сергей 
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