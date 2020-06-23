Шелкография (на изделие металла)

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Закрытнет заявок206 просмотров

Требуется нанести лого методом шелкографии150 изделий

заказ до 1000 в месяц

детали обсужу с исполнителем

сразу пишите цену

5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров